Начальник районного ГИБДД погиб в ДТП на петербургском направлении трассы М-10

Начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району Тверской области капитан полиции Дмитрий Шарапов погиб в аварии 14 января. ДТП произошло в Вышнем Волочке.



На трассе М-10 «Россия» столкнулись «ВАЗ-2114», за рулем которого был полицейский, и «Рено Логан» под управлением 59-летнего мужчины. Оба водителя погибли, сообщает местное управление СК.



По предварительным данным, виновником смертельной аварии стал владелец «Логана», который выехал на встречную полосу. Обстоятельства еще предстоит установить следователям. Организована проверка.

