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Начальник районного ГИБДД погиб в ДТП на петербургском направлении трассы М-10

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Начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району Тверской области капитан полиции Дмитрий Шарапов погиб в аварии 14 января. ДТП произошло в Вышнем Волочке.

На трассе М-10 «Россия» столкнулись «ВАЗ-2114», за рулем которого был полицейский, и «Рено Логан» под управлением 59-летнего мужчины. Оба водителя погибли, сообщает местное управление СК.

По предварительным данным, виновником смертельной аварии стал владелец «Логана», который выехал на встречную полосу. Обстоятельства еще предстоит установить следователям. Организована проверка.

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Комментарии (2)

zelf
Начальник отдела да на четырнадцатой это просто фантастика. По фото жесть.
266129085
Удивительно, начальник ГИБДД передвигался на четырке...
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