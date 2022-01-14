Врача петербургской поликлиники и ведущего инженера обманули на 8,4 млн под «прикрытием» ГУ МВД

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, накануне вечером в полицию обратился 46-летний врач одной из городских поликлиник, проживающий в Выборгском районе. Он сообщил, что с 8:30 ему начал звонить неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник настолько вошел в роль, что уговорил медика не только снять и перевести на «безопасный» счет 1,4 млн рублей, но и взять кредит на сумму 3 млн рублей. Только ближе к обеду врач понял, что стал жертвой развода. И обратился в полицию. Там уточнили все номера, с которых мужчине поступили звонки, и выяснили, что один из них — родной — принадлежит справочной службе ГУ МВД. Правда, детализация установила, что никто из сотрудников полиции врачу не звонил. Скорее всего мошенники воспользовались компьютерной программой и решили «пошутить».

