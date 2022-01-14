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Врача петербургской поликлиники и ведущего инженера обманули на 8,4 млн под «прикрытием» ГУ МВД

Телефонные мошенники выманили у петербургского врача больше 4 млн звонками с «телефона» справочной службы ГУ МВД. От лжеполицейских пострадала и ведущий инженер.

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Как стало известно «Фонтанке» 14 января, накануне вечером в полицию обратился 46-летний врач одной из городских поликлиник, проживающий в Выборгском районе. Он сообщил, что с 8:30 ему начал звонить неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник настолько вошел в роль, что уговорил медика не только снять и перевести на «безопасный» счет 1,4 млн рублей, но и взять кредит на сумму 3 млн рублей. Только ближе к обеду врач понял, что стал жертвой развода. И обратился в полицию. Там уточнили все номера, с которых мужчине поступили звонки, и выяснили, что один из них — родной — принадлежит справочной службе ГУ МВД. Правда, детализация установила, что никто из сотрудников полиции врачу не звонил. Скорее всего мошенники воспользовались компьютерной программой и решили «пошутить».

«Фонтанка» писала, что по такой же схеме 4 млн рублей лишилась ведущий инженер из Петербурга. Ей также названивали из «справочной» службы главка.

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Комментарии (9)

265055770
Дуракам деньги все равно ни к чему.
teodor
Врачи, просто миллионерами стали благодаря ковиду
LiChaBaTa
Качественное образование не может быть дешевым.
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