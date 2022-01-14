Оправданный экс-клерк суда в Петербурге выбил у Минфина компенсацию и заявил, что все равно свяжет жизнь с Фемидой

Экс-секретарь петербургского райсуда Александр Эйвазов отсудил у Минфина компенсацию морального вреда за незаконное преследование по статье о клевете в отношении судьи. Он просил больше 4 миллионов рублей, но получил в десять раз меньше.



Как сообщает 14 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский райсуд взыскал в пользу Эйвазова 400 тысяч рублей. Он заявил, что решение будет обжаловано, а также отметил, что планирует «несмотря ни на что» связать жизнь с Фемидой и стать судьей по уголовным делам.

