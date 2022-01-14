Оправданный экс-клерк суда в Петербурге выбил у Минфина компенсацию и заявил, что все равно свяжет жизнь с Фемидой

Экс-секретарь петербургского райсуда Александр Эйвазов отсудил у Минфина компенсацию морального вреда за незаконное преследование по статье о клевете в отношении судьи. Он просил больше 4 миллионов рублей, но получил в десять раз меньше.
Как сообщает 14 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский райсуд взыскал в пользу Эйвазова 400 тысяч рублей. Он заявил, что решение будет обжаловано, а также отметил, что планирует «несмотря ни на что» связать жизнь с Фемидой и стать судьей по уголовным делам.
Летом Эйвазов уже отсудил у ФСИН, Минздрава и МВД 250 тысяч рублей в целом за нарушение условий содержания в Крестах. Сам он оценил этот опыт в 640 тысяч рублей.
Александр Эйвазов работал секретарём в Октябрьском суде, оставил после своего увольнения неподписанный протокол и попал под уголовное дело. В его рассеянности следствие увидело умысел и личную неприязнь к судье Ирине Керро. В июле 2018 года суд признал Эйвазова виновным и назначил реальный срок, однако в ноябре того же года обвинительный приговор отменил горсуд. Бывший клерк, признанный узником совести Amnesty International, получил право на реабилитацию. Оспаривать отчисление из РАНХиГС ему также пришлось через суд.