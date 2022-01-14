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Оправданный экс-клерк суда в Петербурге выбил у Минфина компенсацию и заявил, что все равно свяжет жизнь с Фемидой

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Экс-секретарь петербургского райсуда Александр Эйвазов отсудил у Минфина компенсацию морального вреда за незаконное преследование по статье о клевете в отношении судьи. Он просил больше 4 миллионов рублей, но получил в десять раз меньше.

Как сообщает 14 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский райсуд взыскал в пользу Эйвазова 400 тысяч рублей. Он заявил, что решение будет обжаловано, а также отметил, что планирует «несмотря ни на что» связать жизнь с Фемидой и стать судьей по уголовным делам.

Летом Эйвазов уже отсудил у ФСИН, Минздрава и МВД 250 тысяч рублей в целом за нарушение условий содержания в Крестах. Сам он оценил этот опыт в 640 тысяч рублей.

Александр Эйвазов работал секретарём в Октябрьском суде, оставил после своего увольнения неподписанный протокол и попал под уголовное дело. В его рассеянности следствие увидело умысел и личную неприязнь к судье Ирине Керро. В июле 2018 года суд признал Эйвазова виновным и назначил реальный срок, однако в ноябре того же года обвинительный приговор отменил горсуд. Бывший клерк, признанный узником совести Amnesty International, получил право на реабилитацию. Оспаривать отчисление из РАНХиГС ему также пришлось через суд.

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Комментарии (4)

VKuser360103521
На таких смелых гражданах держится вся система - судебная, уголовная, законодательная. Он большой молодец! Все нарушители "**ки". горжусь такими людьми, а вуз повёл себя тоже отвратительно..... Позор ректору
AlBerkut
В определённых кругах ходили упорные слухи, что, скажем так, 'не даром' секретарь не подписывал протокол судебного заседания...
А не подписанный протокол - основание для отмены приговора...
Abu-Denis
По уголовным делам? Может, он когда-нибудь эту Керро посадит за керрупцию.
Дай бог нашему теляти волка съесть.
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