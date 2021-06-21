Россия заплатит четверть миллиона узнику совести из Петербурга. Он был оправдан после почти года в Крестах

Экс-секретарь райсуда в Петербурге Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательстве в правосудие и клевете на начальницу, отсудил компенсацию. Он просил чуть более 640 тысяч рублей, но получит в два с половиной раза меньше.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 июня, Колпинский районный суд удовлетворил иск Эйвазова частично. В пользу молодого человека с России в лице ФСИН, Минздрава и МВД взыскали 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно за нарушение условий содержания под стражей.
Эйвазов почти год в следственном изоляторе «Кресты» оценивал в 642 тысячи рублей, однако в суде с такой конвертацией не согласились.
Александр Эйвазов работал секретарём в Октябрьском суде, оставил после своего увольнения неподписанный протокол и попал под уголовное дело. В его рассеянности следствие увидело умысел и личную неприязнь к судье Ирине Керро. В июле 2018 года суд признал Эйвазова виновным и назначил реальный срок, однако в ноябре того же года обвинительный приговор отменил горсуд. Бывший клерк, признанный узником совести Amnesty International, получил право на реабилитацию. Оспаривать отчисление из РАНХиГС ему также пришлось через суд.