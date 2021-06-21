Россия заплатит четверть миллиона узнику совести из Петербурга. Он был оправдан после почти года в Крестах

Экс-секретарь райсуда в Петербурге Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательстве в правосудие и клевете на начальницу, отсудил компенсацию. Он просил чуть более 640 тысяч рублей, но получит в два с половиной раза меньше.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 июня, Колпинский районный суд удовлетворил иск Эйвазова частично. В пользу молодого человека с России в лице ФСИН, Минздрава и МВД взыскали 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно за нарушение условий содержания под стражей.

