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В Минобрнауки ответили на возможность введения ковид-сертификатов для посещения вузов

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Вводить сертификаты о вакцинации для посещения вузов в России пока не планируют. Об этом, как пишет ТАСС 14 января, сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на просторах Гайдаровского форума.

По его словам, в настоящий момент внедрение такой меры, направленной против распространения коронавируса в высших учебных учреждениях, в правительстве не обсуждается. Афанасьев напомнил, что вузы должны выполнять те решения, которые принимаются в регионе.

«Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет. И пока нет, как мы знаем, закона на федеральном уровне. Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идет», — цитирует его агентство.

В Петербурге, как ранее заявил губернатор города Александр Беглов, ожидается новая волна коронавируса из-за штамма «омикрон». «Фонтанка» опросила эпидемиологов, которые убеждены, что снизить нагрузку на систему здравоохранения поможет только двухнедельный локдаун.

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