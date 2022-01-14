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Лавров о выдвижении НАТО условий безопасности: Нашему терпению пришел конец

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Министр иностранных дел России заявил, что терпению российской стороны по поводу действий Запада пришел конец.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? <...> Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать», — заявил 14 января Сергей Лавров во время пресс-конференции.

По его словам, если предложения по гарантиям безопасности окажутся отклонены, то Россия будет действовать в интересах своей безопасности. Он подчеркнул, что РФ поставила вопрос о необходимости нерасширения НАТО, так как «накопилось». Глава МИД заметил, что обещания альянса были «грубейшим образом выброшены в корзину».

«Запад зарвался. Давайте прямо говорить. И в нарушение всех обязательств, здравого смысла пошёл на обострение», — резюмировал Лавров.

Напомним, 14 января генеральный секретарь НАТО заявил о возможности вступления Украины и Грузии в альянс.

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Комментарии (12)

Klaus_Nesanta
походу торгуются насчет гарантий безопасности для собственных детишек за границей, на нас им давно с высокой башни...
jump
о как подгорает ..на воре шапка
Карабас Барабас
Шушера занервничала. Что делать не знает, а вдруг реально эти ребята что обнародуют о "скрепных патриотах".
Судя по реакции - зассали, откуда бабки зин?
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