Лавров о выдвижении НАТО условий безопасности: Нашему терпению пришел конец

Министр иностранных дел России заявил, что терпению российской стороны по поводу действий Запада пришел конец.
«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? <...> Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать», — заявил 14 января Сергей Лавров во время пресс-конференции.
По его словам, если предложения по гарантиям безопасности окажутся отклонены, то Россия будет действовать в интересах своей безопасности. Он подчеркнул, что РФ поставила вопрос о необходимости нерасширения НАТО, так как «накопилось». Глава МИД заметил, что обещания альянса были «грубейшим образом выброшены в корзину».
«Запад зарвался. Давайте прямо говорить. И в нарушение всех обязательств, здравого смысла пошёл на обострение», — резюмировал Лавров.
Напомним, 14 января генеральный секретарь НАТО заявил о возможности вступления Украины и Грузии в альянс.