Россияне смогут привиться в Турции иностранными вакцинами от COVID-19

Власти Турции официально разрешили прививать используемыми в стране вакцинами от коронавируса иностранных туристов. Раньше вакцинация в этой стране была доступна только тем россиянам, у которых есть вид на жительство там, а сейчас — всем. Но придется заплатить.
О нововведении 14 января подробно рассказывает «Вестник АТОР». Источники подтвердили редакции, что письмо от турецкого минздрава, опубликованное на сайте частных больниц и медицинских организаций Турции, действительно имеет силу. И в частных, и в государственных больницах туристы старше 18 лет смогут привиться либо препаратом Pfizer/BionTech, либо китайским Sinovac. Предварительная запись для вакцинации не нужна, с собой необходимо иметь загранпаспорт.
Вакцинация для туристов будет стоить около 400 турецких лир — примерно 2,2 тысячи рублей. Путешественник получит бумажный и цифровой сертификат европейского образца. «Зеленый пропуск» также можно будет получить, поставив бустерную дозу Pfizer/BionTech после двух доз «Спутника V». При этом вакцинные туры пока никто организовывать не собирается.
«Фонтанка» писала, что, по данным на конец декабря, свыше 6 тысяч россиян ездили за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами.