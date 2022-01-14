Россияне смогут привиться в Турции иностранными вакцинами от COVID-19

Власти Турции официально разрешили прививать используемыми в стране вакцинами от коронавируса иностранных туристов. Раньше вакцинация в этой стране была доступна только тем россиянам, у которых есть вид на жительство там, а сейчас — всем. Но придется заплатить.



О нововведении 14 января подробно рассказывает «Вестник АТОР». Источники подтвердили редакции, что письмо от турецкого минздрава, опубликованное на сайте частных больниц и медицинских организаций Турции, действительно имеет силу. И в частных, и в государственных больницах туристы старше 18 лет смогут привиться либо препаратом Pfizer/BionTech, либо китайским Sinovac. Предварительная запись для вакцинации не нужна, с собой необходимо иметь загранпаспорт.

