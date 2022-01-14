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ДТП на Киевском было сложным: сначала столкнулись двое, к ним добавился третий, а четвёртый сбил женщину насмерть

Подробности утренней смертельной аварии на Киевском шоссе сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проезжавшие мимо автомобилисты дважды не заметили, что на дороге уже кто-то есть.

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Точное время и место — 14 января, около 6 часов, 25-й километр Киевского шоссе, у дома 24 (Пушкинский район). Как рассказали «Фонтанке» в полиции, сначала в 6 часов столкнулись «УАЗ Патриот» и «Опель Астра». Через 10 минут в УАЗ врезалась «Шкода Октавия» под управлением 36-летнего мужчины. Ещё через 7 минут из «Шкоды» вышла 58-летняя пассажирка, и её сбил насмерть проезжавший мимо «Ниссан Кашкай». Женщина скончалась на месте. Тяжело пострадавший, уже упоминавшийся в новостях «Фонтанки», — это водитель «Шкоды».

«На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следователи ГУ МВД России», — отмечается в сообщении.

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Пробка всё ещё сохраняется. Её длина, по данным на 10:50, судя по «Яндекс.Карте», около 3 километров.

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Комментарии (15)

Bush1
В штатах, к примеру, после автошколы говорят «добро пожаловать на дорогу, теперь ты водитель». У нас после школы с инструкторами- самоучками-взяточниками говорят «не вздумай один выезжать на дорогу»
кто-то страшный
БМВ - это диагноз!
sektor7
Никого не жалко. Никого
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