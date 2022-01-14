ДТП на Киевском было сложным: сначала столкнулись двое, к ним добавился третий, а четвёртый сбил женщину насмерть

Точное время и место — 14 января, около 6 часов, 25-й километр Киевского шоссе, у дома 24 (Пушкинский район). Как рассказали «Фонтанке» в полиции, сначала в 6 часов столкнулись «УАЗ Патриот» и «Опель Астра». Через 10 минут в УАЗ врезалась «Шкода Октавия» под управлением 36-летнего мужчины. Ещё через 7 минут из «Шкоды» вышла 58-летняя пассажирка, и её сбил насмерть проезжавший мимо «Ниссан Кашкай». Женщина скончалась на месте. Тяжело пострадавший, уже упоминавшийся в новостях «Фонтанки», — это водитель «Шкоды».
«На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следователи ГУ МВД России», — отмечается в сообщении.
Пробка всё ещё сохраняется. Её длина, по данным на 10:50, судя по «Яндекс.Карте», около 3 километров.