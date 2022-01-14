На Киевском шоссе было два ДТП. После первого женщина вышла из машины и вскоре погибла

Отличная дорога, всего лишь мокрый асфальт, освещение, барьеры, все есть. Как можно вообще устраивать аварии в таких условиях??? Я понимаю, хоть гололед бы был... Камер им не хватает... Мозгов вам не хватает и водительского мастерства. А мне лично не хватает там нормального ограничения 110 км/ч, а не 90 как на всей лужской трассе, потому как этот участок гораздо безопаснее всей остальной дороги на Лугу. P.s. А камер там как раз до фига... P.p.s. Похоже уже в экзаменационные билеты нужно добавлять вопрос - "как правильно вести себя при ДТП на скоростном шоссе" и ответ там должен быть явно - "Включить аварийку и не выходить из машины, а при возможности отьехать к обочине". Никаких треугольников - их все равно издалека не видно, это архаизм уже. Аварийки достаточно, если уж и влетят, то всяко больше шансов выжить.