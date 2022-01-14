На Киевском шоссе было два ДТП. После первого женщина вышла из машины и вскоре погибла

Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, сначала столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них получил тяжёлые травмы. А через некоторое время случилось второе ДТП. Женщину, которая вышла из машины на проезжую часть, сбил проезжавший мимо автомобиль. Женщина погибла.
По данным «Яндекс.Карт», пробка в направлении Петербурга выросла почти до 6 километров. В ней, по данным сервиса, можно потерять около часа. Обычно этот участок проезжают за 3 минуты.
Очевидцы, напомним, сообщали, что на участке трассы Петербург — Псков между Красносельским и Волхонским шоссе, после Малого Карлино, столкнулись шесть машин. Эта информация не подтверждается.