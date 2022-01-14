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На Киевском шоссе было два ДТП. После первого женщина вышла из машины и вскоре погибла

ДТП, произошедшее утром 14 января на Киевском шоссе на въезде в Петербург, действительно оказалось смертельным. Один человек погиб, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, сначала столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них получил тяжёлые травмы. А через некоторое время случилось второе ДТП. Женщину, которая вышла из машины на проезжую часть, сбил проезжавший мимо автомобиль. Женщина погибла.

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По данным «Яндекс.Карт», пробка в направлении Петербурга выросла почти до 6 километров. В ней, по данным сервиса, можно потерять около часа. Обычно этот участок проезжают за 3 минуты.

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Очевидцы, напомним, сообщали, что на участке трассы Петербург — Псков между Красносельским и Волхонским шоссе, после Малого Карлино, столкнулись шесть машин. Эта информация не подтверждается.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (5)

266321064
Отличная дорога, всего лишь мокрый асфальт, освещение, барьеры, все есть. Как можно вообще устраивать аварии в таких условиях??? Я понимаю, хоть гололед бы был... Камер им не хватает... Мозгов вам не хватает и водительского мастерства. А мне лично не хватает там нормального ограничения 110 км/ч, а не 90 как на всей лужской трассе, потому как этот участок гораздо безопаснее всей остальной дороги на Лугу. P.s. А камер там как раз до фига... P.p.s. Похоже уже в экзаменационные билеты нужно добавлять вопрос - "как правильно вести себя при ДТП на скоростном шоссе" и ответ там должен быть явно - "Включить аварийку и не выходить из машины, а при возможности отьехать к обочине". Никаких треугольников - их все равно издалека не видно, это архаизм уже. Аварийки достаточно, если уж и влетят, то всяко больше шансов выжить.
pulkovoserg
Когда же в этой поганой стране перестанут торговать водительскими и мед справками???!!! Уже ругательств и матерных слов на вас нет!!! Раньше было на этой дороге всего три полосы, сделали разделительную, расширили и что????
Дураки, идиоты!!! Горите в аду вместе со своими гонорарами, взятками и откатами !!! Глав ГИБДД в отставку!!! Выдавших мед справку под суд, лишить всех водительских, переписать чертовы ПДД !!!! Упразднить дибильный цирк на экзаменах!!!!
265869421
Полтора часа толкались в пробке. Женщину-водителя жаль... Глупая смерть. А сбивший - ну ведь всем надо быстрее, все торопятся! Вот и притормозила судьба.
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