ДТП собирает пробку на Киевском шоссе. Очевидцы сообщают о 6 участниках и погибшем

Как сообщают пользователи «Яндекса» и автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», массовое ДТП произошло в направлении Петербурга на участке между Красносельским и Волхонским шоссе, после Малого Карлино.

«Ехал в 6:30, было уже 6 машин», — рассказывает Анатолий. Алекс насчитал столько же: «В 6:10 6 машин, и один [человек] лежал на дороге». «6 машин, и, к сожалению, с летальным исходом, 1 человек», — подтверждает Аня.



По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 3 с лишним километра. Валерия, по её словам, простояла 40 минут.

