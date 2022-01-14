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ДТП собирает пробку на Киевском шоссе. Очевидцы сообщают о 6 участниках и погибшем

Плотная пробка образовалась из-за ДТП утром 14 января на Киевском шоссе (трасса Петербург — Псков) на въезде в Петербург. По словам очевидцев, всё серьёзно.

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Как сообщают пользователи «Яндекса» и автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», массовое ДТП произошло в направлении Петербурга на участке между Красносельским и Волхонским шоссе, после Малого Карлино.

«Ехал в 6:30, было уже 6 машин», — рассказывает Анатолий. Алекс насчитал столько же: «В 6:10 6 машин, и один [человек] лежал на дороге». «6 машин, и, к сожалению, с летальным исходом, 1 человек», — подтверждает Аня.

По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 3 с лишним километра. Валерия, по её словам, простояла 40 минут.

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Ситуацию на дорогах осложняет гололедица. «Дорога как зеркало в свете фар. Ползти нужно, а не летать», — отмечает Слава.

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