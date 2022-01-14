На Пулковском шоссе автобус «влетел в ледяную глыбу»

Петербуржцы активно жалуются на неубранные и необработанные тротуары. Винят в том числе жилищников — управляющие компании.
Гололедица мешает не только пешеходам, но и водителям. Так, по словам читательницы «Фонтанки» Дарьи, утром 14 января на Пулковском шоссе, около ЖК «Зелёный квартал», где все дороги и тротуары покрыты наледью, произошло ДТП. «Единственной принятой мерой была небольшая горстка песка в отдельных местах, коих очень мало. Как следствие, сегодня утром водитель заказного автобуса не справился с управлением, автобус влетел в ледяную глыбу. Насколько известно, пострадавших нет», — рассказывает Дарья и отмечает, что управляющая компания «систематически отклоняется от выполнения своих обязательств».
На Гатчинском шоссе «каток» не обработали даже после нескольких звонков, жалуются местные жители в телеграм-канале «Транспортный коллапс. Красное Село».
Проблемы есть и в других районах города. Жалуются не только на гололедицу, но и на мусор.
Сегодня в Петербурге лучше не станет. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и осадки (дождь и мокрый снег) в течение всего дня.