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Renascenca: Португалия начала расследование о гражданстве миллиардера Абрамовича

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Португальский Институт регистрации и нотариата решил расследовать процесс натурализации россиянина Романа Абрамовича. Об этом сообщает 14 января РИА Новости со ссылкой на местное издание Renascenca.

Миллиардер стал гражданином Португалии по закону о возвращении, который позволяет получить гражданство этой европейской страны потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство. По данным португальского минюста, в доказательство происхождения Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту. Как писали СМИ, процесс получения гражданства российским бизнесменом был проведён «в рекордно короткие сроки».

В минюсте изданию Renascenca подтвердили, что по делу Абрамовича ведется следствие. «В минюсте говорят, что это нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. <...> В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица», — отмечает издание.

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Комментарии (7)

Brevnault
Да они не правильно перевели. В справке речь идет о потомке не сефардских, а саратовских евреев. А так да.
MOSQuite
К сожалению, все решают деньги. И с его деньгами он может легко получить справку, что он вообще внеземного происхождения.
ahma
Деле лежит в параличе, бывший врач - вредитель (c)
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