Renascenca: Португалия начала расследование о гражданстве миллиардера Абрамовича

Португальский Институт регистрации и нотариата решил расследовать процесс натурализации россиянина Романа Абрамовича. Об этом сообщает 14 января РИА Новости со ссылкой на местное издание Renascenca.
Миллиардер стал гражданином Португалии по закону о возвращении, который позволяет получить гражданство этой европейской страны потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство. По данным португальского минюста, в доказательство происхождения Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту. Как писали СМИ, процесс получения гражданства российским бизнесменом был проведён «в рекордно короткие сроки».
В минюсте изданию Renascenca подтвердили, что по делу Абрамовича ведется следствие. «В минюсте говорят, что это нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. <...> В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица», — отмечает издание.