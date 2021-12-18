FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Роман Абрамович стал гражданином Португалии

22
Печать

Миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

По его словам, тот воспользовался португальским «Законом о возвращении». Он позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, которые были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.

Абрамович, как уточнил его представитель, долгое время изучал историю своей семьи. Он узнал, что часть родственников перед тем, как была изгнана и оказалась в Гамбурге, жила в Португалии. Информацию удалось обнаружить «с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах».

Абрамович является не только гражданином России, но и Израиля. Вид на жительство он также хотел получить в Швейцарии, но там ему отказали. Власти заявили, что пребывание бизнесмена в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба».

Миллиардер входит в рейтинги богатейших бизнесменов России и в списке Forbes располагается на 12-м месте. Его состояние оценивается в 14,5 млрд долл.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

Майор Пронин
Вот ведь какая незадача! А в Анадыре до все считают, что он - потомственный чукча.
185322022
"ДАрАгие россияне! Мы вас имеем, всех."
chip1
Не знаю какой он там сефард, но то что он из ельцинской шайки воров обокравших Россию в 90-х это исторический факт! Паразитирует на российских ресурсах и наслаждается жизнью, жертвует регулярно Израилю и сорит деньгами в странах проживания. Скелетов за этим еврейским мальчиком не один шкаф, но с Путиным он похоже договорился и никто вопросом заказных убийств при дележе активов с участием Абрамовича так и не занялся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний