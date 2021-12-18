Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.
По его словам, тот воспользовался португальским «Законом о возвращении». Он позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, которые были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.
Абрамович, как уточнил его представитель, долгое время изучал историю своей семьи. Он узнал, что часть родственников перед тем, как была изгнана и оказалась в Гамбурге, жила в Португалии. Информацию удалось обнаружить «с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах».
Абрамович является не только гражданином России, но и Израиля. Вид на жительство он также хотел получить в Швейцарии, но там ему отказали. Власти заявили, что пребывание бизнесмена в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба».
Миллиардер входит в рейтинги богатейших бизнесменов России и в списке Forbes располагается на 12-м месте. Его состояние оценивается в 14,5 млрд долл.