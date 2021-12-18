Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.



По его словам, тот воспользовался португальским «Законом о возвращении». Он позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, которые были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.



Абрамович, как уточнил его представитель, долгое время изучал историю своей семьи. Он узнал, что часть родственников перед тем, как была изгнана и оказалась в Гамбурге, жила в Португалии. Информацию удалось обнаружить «с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах».

