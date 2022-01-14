Концерты Линдеманна в России перенесли не из-за СК

Концерты немецкого музыканта, солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, запланированные в Москве и Новосибирске на конец января, перенесены на более поздний срок. После заявлений сибирских общественников творчеством Линдеманна заинтересовались в СК, но официальной причиной переноса организаторы называют пандемию коронавируса.
«Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты», — цитирует 14 января РИА Новости сообщение на официальной странице музыканта в Instagram.
Концерт в Новосибирске был запланирован на 26 января, в Москве — на 28 января. Новые даты пока неизвестны. Организаторы обещают, что будут действительны все купленные ранее билеты.
В декабре 2021 года новосибирские активисты обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям» в связи с концертом Линдеманна. «Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется из всех щелей — телевидения, интернета», — отмечалось в письме. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы противников концертов.