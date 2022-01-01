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«Ограждать детей от потока мерзости и нечистот». Бастрыкин поручил проверить доводы противников концерта Линдеманна

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Глава Следственного комитета заинтересовался обращением новосибирских активистов, которые выступили против концерта солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Александр Бастрыкин поручил исследовать доводы, приведённые в письме, и сделать необходимые выводы.

Информация о поручении Бастрыкина опубликована на сайте Следственного комитета 1 января. В нём говорится, что активисты «высказываются резко против» выступления немецкого музыканта, просят поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям».

В пресс-релизе СК говорится об обращении Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. На сайте «Русское поле. Концептуальный клуб» 29 декабря опубликовано письмо депутатам Госдумы. В нём активисты просят «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям».

«Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется из всех щелей — телевидения, интернета. Мы полностью солидарны с Александром Бастрыкиным и со своей стороны, как представители НКС, уже более восьми лет пытаемся противодействовать подобным вызовам, опираясь на нашу Конституцию, на Стратегию национальной безопасности и на Основы государственной культурной политики», — отмечается в обращении.

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Комментарии (17)

alexadmin
Deutschland – mein Herz in Flammen!
Leadmonkey
Какую-то невероятную публичную деятельность развел этот товарищ. Под ним что, кресло стало пошатываться?
266305995
"Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется из всех щелей — телевидения, интернета"
Выключаешь телевизор, отключаешь интернет - проблема решена. Можно еще уехать подальше от цивилизации, чтобы гарантированно минимизировать источники "грязи", но это опционально.
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