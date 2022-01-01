«Ограждать детей от потока мерзости и нечистот». Бастрыкин поручил проверить доводы противников концерта Линдеманна

Информация о поручении Бастрыкина опубликована на сайте Следственного комитета 1 января. В нём говорится, что активисты «высказываются резко против» выступления немецкого музыканта, просят поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям».

В пресс-релизе СК говорится об обращении Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. На сайте «Русское поле. Концептуальный клуб» 29 декабря опубликовано письмо депутатам Госдумы. В нём активисты просят «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям».

«Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется из всех щелей — телевидения, интернета. Мы полностью солидарны с Александром Бастрыкиным и со своей стороны, как представители НКС, уже более восьми лет пытаемся противодействовать подобным вызовам, опираясь на нашу Конституцию, на Стратегию национальной безопасности и на Основы государственной культурной политики», — отмечается в обращении.