Из-за пожара в доме на Танкиста Хрустицкого в Петербурге пострадал мужчина, его госпитализировали

В квартире дома 32 на улице Танкиста Хрустицкого горела обстановка одной из комнат. Спасатели узнали о возгорании в 21:45, спустя 17 минут пламя ликвидировали.



Как сообщили в городском МЧС 13 января, в пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

С огнем боролись 10 пожарных и две единицы техники.