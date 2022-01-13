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Из-за пожара в доме на Танкиста Хрустицкого в Петербурге пострадал мужчина, его госпитализировали

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В квартире дома 32 на улице Танкиста Хрустицкого горела обстановка одной из комнат. Спасатели узнали о возгорании в 21:45, спустя 17 минут пламя ликвидировали.

Как сообщили в городском МЧС 13 января, в пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

С огнем боролись 10 пожарных и две единицы техники.

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