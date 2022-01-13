«Бежал за ним с битой». Подозреваемого в изнасиловании 15-летней в Омске на дерево загнал дядя девочки

Жители Омска рассказали, как 38-летний подозреваемый в изнасиловании школьницы оказался на дереве.



«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — цитирует слова очевидицы «Газета.Ru».



По словам подруги матери пострадавшей, та жила с ним около семи лет. Женщина уточнила, что предполагаемый злоумышленник любил выпить и бил сожительницу и ее дочь.



Ранее МВД показало кадры задержания подозреваемого, его пришлось снимать с дерева. Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании своей 15-летней дочери. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина ранее 8 раз был судим за кражи.

