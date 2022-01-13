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«Бежал за ним с битой». Подозреваемого в изнасиловании 15-летней в Омске на дерево загнал дядя девочки

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Жители Омска рассказали, как 38-летний подозреваемый в изнасиловании школьницы оказался на дереве.

«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — цитирует слова очевидицы «Газета.Ru».

По словам подруги матери пострадавшей, та жила с ним около семи лет. Женщина уточнила, что предполагаемый злоумышленник любил выпить и бил сожительницу и ее дочь.

Ранее МВД показало кадры задержания подозреваемого, его пришлось снимать с дерева. Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании своей 15-летней дочери. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина ранее 8 раз был судим за кражи.

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Комментарии (11)

кто-то страшный
Новость читать голосом Дроздова.
SlawaPiter
Жаль что не догнал...
Mafioza
Что ж ты,дядя,за семь лет этой битой по башке своей сестре не настучал?тогда и девчонка бы цела осталась.
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