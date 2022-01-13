Полиция показала задержание подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске, который залез на дерево

Появилось видео задержания и первого разговора полицейских с 38-летним жителем Омска, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчину спасателям и правоохранителям пришлось спускать с дерева . Свои действия он не сумел толком объяснить.

Как сообщает 13 января «МВД Медиа» , с заявлением о надругательстве над 15-летней девочкой в полицию утром пришла ее мать. «Женщина рассказала, что вернулась с работы и обнаружила гражданского супруга в состоянии сильного опьянения, а девочку с телесными повреждениями», — пояснили в ведомстве.

Через некоторое время прохожие заметили мужчину сидящим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда. Правоохранители вместе с МЧС спустили его вниз. Выяснилось, что подозреваемый ранее был 8 раз судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Пострадавшая вместе с матерью находится в больнице.

