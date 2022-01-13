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Полиция показала задержание подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске, который залез на дерево

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Появилось видео задержания и первого разговора полицейских с 38-летним жителем Омска, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчину спасателям и правоохранителям пришлось спускать с дерева. Свои действия он не сумел толком объяснить.

МВД Медиа

Как сообщает 13 января «МВД Медиа», с заявлением о надругательстве над 15-летней девочкой в полицию утром пришла ее мать. «Женщина рассказала, что вернулась с работы и обнаружила гражданского супруга в состоянии сильного опьянения, а девочку с телесными повреждениями», — пояснили в ведомстве.

Через некоторое время прохожие заметили мужчину сидящим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда. Правоохранители вместе с МЧС спустили его вниз. Выяснилось, что подозреваемый ранее был 8 раз судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Пострадавшая вместе с матерью находится в больнице.

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Комментарии (8)

кто-то страшный
Считай, гражданин пол поменял без операции. Чудеса рядом!
Vikilein
Из жизни насекомых. Бедный ребёнок.
Карабас Барабас
Начальник пресс-службы из средних классов школы? Сильно. То пьянь на дереве, то подполковник-ребёнок.
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