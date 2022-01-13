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Курс евро продолжает расти, он превысил отметку в 87 рублей

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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг 87,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 18:10 мск 13 января.

В последний раз курс достигал такого значения 6 января текущего года.

Между тем по состоянию на 18:11 мск доллар торговался на уровне 76 рублей.

«Фонтанка» писала, что 13 января российская валюта отреагировала падением на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности. Стоимость рубля стала постепенно снижаться с 13:00, к 15:00 доллар подорожал на 0,56%, до 75,13 рубля, евро — на 0,7%, до 86 рублей.

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Комментарии (5)

Денеб
Это не евро растёт...... Это - деревянный падает......
McGillavry
Этого ведь они и добивались, ставя ультиматумы, требуя гарантии — ведь они прекрасно понимали, что ничего, кроме ухудшения ситуации они не добьются. А ведь на этом можно и нужно зарабатывать.
Alex000
ВахЪ, почти за уровень 2015 года перевалили, ещё чуть-чуть.
Выше было только в 2020 - начале 2021, под 93-94 где-то.
А там уже и на рекорд можно идти.
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