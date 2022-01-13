Курс евро продолжает расти, он превысил отметку в 87 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг 87,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 18:10 мск 13 января.
В последний раз курс достигал такого значения 6 января текущего года.
Между тем по состоянию на 18:11 мск доллар торговался на уровне 76 рублей.
«Фонтанка» писала, что 13 января российская валюта отреагировала падением на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности. Стоимость рубля стала постепенно снижаться с 13:00, к 15:00 доллар подорожал на 0,56%, до 75,13 рубля, евро — на 0,7%, до 86 рублей.