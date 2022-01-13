«Таких репрессий еще не было». Глава экономической полиции Петербурга, его заместитель и шеф СБ уволены

Об этом 13 января сообщает 47news. Утром «Фонтанка» писала про отстранение полковников Смирнова, Ульянова и Васильева. Однако с тех пор в их судьбе произошли изменения — теперь, согласно приказу МВД по результатам внеочередной проверки, все они уволены из органов с расплывчатой формулировкой «в связи с нарушениями условий контракта».
Как пишет 47news, с такой характеристикой они вряд ли смогут устроиться на госслужбу или в солидную корпорацию. Не исключено, что приказ будут обжаловать в суде. «Таких репрессий еще не было», — прокомментировали журналисту действующие сотрудники полиции.
Ранее также отстраненному по итогам той же проверки начальнику кадров ГУ МВД полковнику Моргунову предложили занять должность руководителя полиции Всеволожского района Ленобласти, хотя ранее планировалось только понизить его до заместителя. По данным 47news, Моргунов выбирает сейчас между Всеволожском и «гражданкой».
Подробнее о причинах репрессий в петербургской полиции читайте в материале «Фонтанки».