«Таких репрессий еще не было». Глава экономической полиции Петербурга, его заместитель и шеф СБ уволены

Об этом 13 января сообщает 47news. Утром «Фонтанка» писала про отстранение полковников Смирнова, Ульянова и Васильева. Однако с тех пор в их судьбе произошли изменения — теперь, согласно приказу МВД по результатам внеочередной проверки, все они уволены из органов с расплывчатой формулировкой «в связи с нарушениями условий контракта».



Как пишет 47news, с такой характеристикой они вряд ли смогут устроиться на госслужбу или в солидную корпорацию. Не исключено, что приказ будут обжаловать в суде. «Таких репрессий еще не было», — прокомментировали журналисту действующие сотрудники полиции.

