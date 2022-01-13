«Весна в середине зимы». В Петербурге родилась первая тройня 2022 года

В Петербурге появилась на свет первая тройня 2022 года. Сразу три девочки родились у Анастасии Степановой 13 января.



Как сообщили в комитете по здравоохранению, Аглая весит 2260 граммов, Аделаида — 2570 граммов и Зоя — 1980 граммов. Девочки чувствуют себя хорошо.



У 30-летней петербурженки уже есть дочь и сын 3 и 5 лет. «Весна в середине зимы», — прокомментировали радостное событие сотрудники роддома в социальных сетях.