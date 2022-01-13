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«Весна в середине зимы». В Петербурге родилась первая тройня 2022 года

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В Петербурге появилась на свет первая тройня 2022 года. Сразу три девочки родились у Анастасии Степановой 13 января.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, Аглая весит 2260 граммов, Аделаида — 2570 граммов и Зоя — 1980 граммов. Девочки чувствуют себя хорошо.

У 30-летней петербурженки уже есть дочь и сын 3 и 5 лет. «Весна в середине зимы», — прокомментировали радостное событие сотрудники роддома в социальных сетях.

Фото: предоставлено пресс-службой комитета по здравоохранению Петербурга
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Операцию кесарева сечения выполнил главный врач роддома № 17, профессор Антон Михайлов.

Накануне петербурженка Александра Фёдорова стала мамой в десятый раз. Мальчик появился на свет в 10-м роддоме. Родители назвали сына Игорем. Его маме 33 года, ее старшему ребёнку — 16 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой комитета по здравоохранению Петербурга

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