Смольный передал приходам красносельскую часовню и фундамент церкви в Павловске

Власти Петербурга удовлетворили заявки двух приходов о передаче в безвозмездное пользование часовни в Красном Селе и фундамента бывшей церкви Святой Фредерики Доротеи в Павловске. Это следует из распоряжений, опубликованных 13 января на сайте комитета имущественных отношений.
Православный приход храма Святой благоверной царицы Тамары получил в безвозмездное пользование на 100 лет часовню, которая расположена в Красном Селе на улице Лермонтова, 30, литера Р. Небольшая деревянная постройка имеет статус регионального памятника и входит в состав комплекса бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями.
Фундамент бывшей церкви Святой Фредерики Доротеи (церковь стояла на Госпитальной улице, 22, литера А) в пользование получила Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Религиозная организация намерена отреставрировать здание и использовать в качестве храма. Церковь также является региональным памятником. До фундамента ее разобрали в 1992 году из-за плачевного состояния постройки.
Обе организации обратились с заявками о предоставлении недвижимости в декабре.