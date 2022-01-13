Смольный передал приходам красносельскую часовню и фундамент церкви в Павловске

Власти Петербурга удовлетворили заявки двух приходов о передаче в безвозмездное пользование часовни в Красном Селе и фундамента бывшей церкви Святой Фредерики Доротеи в Павловске. Это следует из распоряжений, опубликованных 13 января на сайте комитета имущественных отношений.



Православный приход храма Святой благоверной царицы Тамары получил в безвозмездное пользование на 100 лет часовню, которая расположена в Красном Селе на улице Лермонтова, 30, литера Р. Небольшая деревянная постройка имеет статус регионального памятника и входит в состав комплекса бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями.

