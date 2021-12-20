Два прихода попросили у Смольного фундамент церкви в Павловске и часовню в Красном Селе

Первый объект, бывшая церковь Святой Фредерики Доротеи, от которой в настоящее время остался только фундамент, расположен на Госпитальной улице, 22, литера А, официально объект — памятник регионального значения. В заявке организация указывает, что церковь с разрывом в 80 лет строили два архитектора. Первый — предположительно Юрий Фельтен, его творение появилось в 1794 году и сгорело в 1875-м. В 1877-м появилось новое здание, авторства Ивана Потолова. В послевоенное время здание использовали в качестве производственного помещения для артели инвалидов, а в 1992 году из-за плачевного состояния его разобрали до фундамента. В заявке указано, что после реставрации церковь Ингрии планирует использовать здание в качестве одного из своих храмов.

