Американских дипломатов в Европе госпитализировали из-за «гаванского синдрома»

Сотрудники дипломатических миссий США в Женеве и Париже стали жертвами «загадочного неврологического заболевания», известного как «гаванский синдром». Об этом 13 января сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания рассказали, что как минимум три дипломата в Швейцарии столкнулись с «аномальным инцидентом со здоровьем». Одного из американских сотрудников даже пришлось эвакуировать для лечения в США.



До этого случая «гаванский синдром» выявили у 200 человек в Китае, Южной Америке и европейских странах.

