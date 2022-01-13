Американских дипломатов в Европе госпитализировали из-за «гаванского синдрома»

Сотрудники дипломатических миссий США в Женеве и Париже стали жертвами «загадочного неврологического заболевания», известного как «гаванский синдром». Об этом 13 января сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания рассказали, что как минимум три дипломата в Швейцарии столкнулись с «аномальным инцидентом со здоровьем». Одного из американских сотрудников даже пришлось эвакуировать для лечения в США.
До этого случая «гаванский синдром» выявили у 200 человек в Китае, Южной Америке и европейских странах.
Государственный департамент не стал комментировать эту информацию.
В августе прошлого года СМИ сообщали о том, что два американских чиновника попали под наблюдение врачей из-за «гаванского синдрома». В апреле стало известно, что США подозревают Россию и Китай в возможных атаках «направленной энергией» на Белый дом и Вашингтон.
Впервые похожие симптомы выявили у сотрудников ЦРУ и госдепартамента в Гаване в 2016 году, в 2017-м — у 21 сотрудника посольства США на Кубе. В частности, они жаловались на тошноту, головные боли, звон в ушах, слуховые галлюцинации, головокружение и ощущение давления в голове. Госдеп высказал предположение, что это результат некой акустической атаки. Некоторые эксперты полагают, что причину недомоганий можно объяснить воздействием радиоволн.