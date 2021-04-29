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В США расследуют загадочную атаку «направленной энергией» на Вашингтон. Источник может быть в России

В США расследуют две «таинственные невидимые атаки» на Америку

США подозревают Россию и Китай в возможных атаках «направленной энергией» на Белый дом и Вашингтон.

«Расследуются по крайней мере два возможных инцидента на территории США, в том числе один около Белого дома в ноябре прошлого года, которые выглядят похожими на таинственные невидимые атаки. Они привели к изнурительным симптомам у десятков людей», — сообщает 29 апреля CNN.

Пентагон настаивает, что нападение «направленной энергии» могло быть совершено на Белый дом и персонально на официального представителя президента США около Вашингтона. Пострадавшие заявляли об аналогичных симптомах, как у сотрудников ЦРУ и Госдепартамента, которые ранее жаловались на так называемый «гаванский синдром». В 2016 году американцы на Кубе жаловались на необъяснимый треск в ушах, головокружение, сильные головные боли и тошноту, которые сопровождались «пронзительным направленным шумом».

Следователи пока не могут сказать, связаны ли события на Кубе с атаками на Вашингтон.

Представители Министерства обороны предположили, что за нападением могла стоять Россия, однако у Пентагона нет достаточных доказательств. Другой собеседник, участвовавший в расследовании, заметил, что среди подозреваемых также Китай.

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Комментарии (11)

Василий-3
Закусывать надо.
AlBerkut
Это Россия, инфа 146%!
Точнее лично Путин.
Да-да, мы живём в стране, которой нужно гордиться, только она обладает совершенно секретным мифическим оружием, вызывающим в любой точке мира абсолютно непонятную и не известную науке хрень.
Осталось только с управлением этой штукой разобраться, а то то хрень непонятная совсем, то вдруг опять по Воронежу🤔
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Parallax
Белый дом уже заказал партию шапочек из фольги?
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