В США расследуют загадочную атаку «направленной энергией» на Вашингтон. Источник может быть в России

США подозревают Россию и Китай в возможных атаках «направленной энергией» на Белый дом и Вашингтон.



«Расследуются по крайней мере два возможных инцидента на территории США, в том числе один около Белого дома в ноябре прошлого года, которые выглядят похожими на таинственные невидимые атаки. Они привели к изнурительным симптомам у десятков людей», — сообщает 29 апреля CNN.



Пентагон настаивает, что нападение «направленной энергии» могло быть совершено на Белый дом и персонально на официального представителя президента США около Вашингтона. Пострадавшие заявляли об аналогичных симптомах, как у сотрудников ЦРУ и Госдепартамента, которые ранее жаловались на так называемый «гаванский синдром». В 2016 году американцы на Кубе жаловались на необъяснимый треск в ушах, головокружение, сильные головные боли и тошноту, которые сопровождались «пронзительным направленным шумом».



Следователи пока не могут сказать, связаны ли события на Кубе с атаками на Вашингтон.



Представители Министерства обороны предположили, что за нападением могла стоять Россия, однако у Пентагона нет достаточных доказательств. Другой собеседник, участвовавший в расследовании, заметил, что среди подозреваемых также Китай.

