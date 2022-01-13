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«По законам России или шариата». Кадыров дал ингушам три дня, чтобы предъявить ему обвинения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ингушский народ определить степень его вины и избрать наказание, обосновав обвинения юридически или по законам шариата. Обращение он опубликовал 12 января в Instagram.

«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился — обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду — старейшему роду», — заявил Кадыров.

Кадыров объявил, что будет ждать обвинений три дня и постарается дать на них «достойный ответ». Если же их не будет, он не остановится ни перед чем, чтобы спросить сполна с тех, кто пытается «запятнать честь и достоинство его народа, рода и семьи».

Претензии к Кадырову со стороны жителей Ингушетии связаны с земельным конфликтом. В 2018 году Чечня определила с ней границу, произошел обмен территориями, что вызвало в Ингушетии протесты. В январе Кадыров обратился к «провокаторам, которые безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию», и пригрозил, что отберет у них еще несколько сел.

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Комментарии (7)

lamer
Ахматыч - мужчина. За свои слова отвечает.
Zet
Победы обеим сторонам!
teodor
Слушал слушал, ничего не понял! 0_о
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