«По законам России или шариата». Кадыров дал ингушам три дня, чтобы предъявить ему обвинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ингушский народ определить степень его вины и избрать наказание, обосновав обвинения юридически или по законам шариата. Обращение он опубликовал 12 января в Instagram.



«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился — обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду — старейшему роду», — заявил Кадыров.