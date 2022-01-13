Лед, упавший с крыши дома в Петроградском районе, изменил дизайн нескольких автомобилей

Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 13 января, около половины третьего дня он с друзьями подходил к кафе на улице Ленина, 11. Его внимание привлекли куски льда на тротуаре, а также на проезжей части.

«Сначала подумал, что крышу чистили. А потом увидел поврежденные машины и кусок льдины, который с крыши еще не упал. Водители не оставили под лобовыми номера телефонов, а так бы мы позвонили, предупредили», — рассказал читатель.



Все это он снял. Во время съемки рядом с ним упало несколько кусков льда.

