Лед, упавший с крыши дома в Петроградском районе, изменил дизайн нескольких автомобилей

Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 13 января, около половины третьего дня он с друзьями подходил к кафе на улице Ленина, 11. Его внимание привлекли куски льда на тротуаре, а также на проезжей части.
«Сначала подумал, что крышу чистили. А потом увидел поврежденные машины и кусок льдины, который с крыши еще не упал. Водители не оставили под лобовыми номера телефонов, а так бы мы позвонили, предупредили», — рассказал читатель.
Все это он снял. Во время съемки рядом с ним упало несколько кусков льда.
Тротуар у дома, с которого упала наледь, узкий, а рядом находится налоговая инспекция: люди постоянно входят и выходят. «Фонтанка» вместе с читателем Александром просит всех быть максимально осторожными и на улице Ленина, и на других улицах.
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