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Лед, упавший с крыши дома в Петроградском районе, изменил дизайн нескольких автомобилей

Оттепель принесла неприятный сюрприз нескольким автомобилям, припаркованным на улице Ленина в Петроградском районе. Посетителей налоговой по соседству просят смотреть не только под ноги.

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Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 13 января, около половины третьего дня он с друзьями подходил к кафе на улице Ленина, 11. Его внимание привлекли куски льда на тротуаре, а также на проезжей части.

«Сначала подумал, что крышу чистили. А потом увидел поврежденные машины и кусок льдины, который с крыши еще не упал. Водители не оставили под лобовыми номера телефонов, а так бы мы позвонили, предупредили», — рассказал читатель.

Все это он снял. Во время съемки рядом с ним упало несколько кусков льда.

Тротуар у дома, с которого упала наледь, узкий, а рядом находится налоговая инспекция: люди постоянно входят и выходят. «Фонтанка» вместе с читателем Александром просит всех быть максимально осторожными и на улице Ленина, и на других улицах.

О том, как Петербург развезло в оттепель, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии (3)

Москва 2041
При Сталине такого не было.
262224921
Ну да. Беглов который год дел побороть не может. А с коварным невидимым вирусом ему и подавно не справиться .
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