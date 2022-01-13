«Эльза» разморозила Петербург, горожанам пригодятся галоши

Фотокорреспонденты «Фонтанки» промочили ноги на улицах Петербурга. После того как город попал в теплый сектор южной периферии вихря «Эльзы», улицы, и особенно пешеходные переходы, превратились в непреодолимые без галош и резиновых сапог препятствия.
Перепады температуры из минуса в плюс не прибавили здоровья петербуржцам. Как выдержать оттепель, которая продлится не меньше недели, «Фонтанка» подробно объясняла.
Стоит в ближайшие дни следить не только за тем, куда наступаете, но и посматривать вверх, чтобы не стать жертвой падения наледи с домов.