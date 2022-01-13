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«Эльза» разморозила Петербург, горожанам пригодятся галоши

Оттепель превратила улицы Петербурга в реки и каналы, как и мечтал в свое время Петр I. Горы снега, которые оставили за собой уборочная техника и дворники, потекли под ноги горожанам.

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Фотокорреспонденты «Фонтанки» промочили ноги на улицах Петербурга. После того как город попал в теплый сектор южной периферии вихря «Эльзы», улицы, и особенно пешеходные переходы, превратились в непреодолимые без галош и резиновых сапог препятствия.

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Перепады температуры из минуса в плюс не прибавили здоровья петербуржцам. Как выдержать оттепель, которая продлится не меньше недели, «Фонтанка» подробно объясняла.

Стоит в ближайшие дни следить не только за тем, куда наступаете, но и посматривать вверх, чтобы не стать жертвой падения наледи с домов.

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Комментарии (3)

Nothing
Безобразная Эльза, королева флирта! С банкой чистого спирта я спешу к тебе))
Вовикс
Невозможно ходить, просто нулевое трение. Вроде очень аккуратно шел, бах уже лежу.
aлёна
Руководители и ответственные лица! обращаюсь ко всем службам - сделайте так, чтобы в городе можно было ходить не скользить! Перемещение по городу опасно - постоянно скользко. цель одна - только бы донести себя до работы, до дома. до магазина - колдобины на дороге, скользко, если расчищено до асфальта, то не посыпано ничем. О каком красивом белом городе вы говорите, если человеку приходится выживать в зимнее время года. Дожить бы до весны, не повредив себя!
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