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Кудрин: Новые выплаты населению из-за коронавируса пока не нужны

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Глава Счетной палаты считает, что новые выплаты россиянам из-за коронавируса пока не нужны.

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах [из-за ухудшения эпидситуации]», — цитирует 13 января Алексея Кудрина РИА Новости.

По его словам, у России уже есть опыт выплат во время пандемии, который при необходимости может быть задействован.

Кудрин также призвал не спешить с выводами о том, что новая волна COVID-19 может изменить тенденции в экономике.

Руководитель Счетной палаты сегодня, 13 января, заявил, что уровень жизни в России вырос по сравнению с СССР.

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Комментарии (11)

alex_k
а может население само решит, а не господин кудрин?
260569221
Конечно не нужны….
Россияне же богатые и хранят свои деньги в овшорах на Багамах… не то что Кудрины, Абрамовичи и тд
Гриб
Вашему населению товарищ Кудрин не нужна даже просрочка из пятерочек, лучше в помойку, чем бедным
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