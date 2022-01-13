Кудрин: Новые выплаты населению из-за коронавируса пока не нужны

Глава Счетной палаты считает, что новые выплаты россиянам из-за коронавируса пока не нужны.



«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах [из-за ухудшения эпидситуации]», — цитирует 13 января Алексея Кудрина РИА Новости.



По его словам, у России уже есть опыт выплат во время пандемии, который при необходимости может быть задействован.



Кудрин также призвал не спешить с выводами о том, что новая волна COVID-19 может изменить тенденции в экономике.

