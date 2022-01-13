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Мурашко: Матери передают антитела против COVID-19 детям при грудном вскармливании

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Вакцинация от коронавируса защищает не только матерей, но и их новорожденных детей. Об этом 13 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме.

Глава ведомства заявил, что женщины при грудном вскармливании передают младенцам антитела. Это дает детям защиту от коронавируса, включая его новый штамм «омикрон», уточнил Мурашко.

Также он отметил, что заболеваемость коронавирусом в России за последние два месяца снизилась. В частности, по его словам, число ковидных пациентов за последние недели сократилось на 30 %.

Ранее Мурашко заявил, что предположения о менее тяжелом течении болезни при заражении штаммом коронавируса «омикрон» не соответствуют действительности.

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Комментарии (5)

iphonedimona
Что он несет? Какие антитела? Жижу Гинцбурга они передают при грудном вскармливании. Жижу, которая вакциной не является, а является препаратом генной терапии. Кто может сказать, какие изменения эта генная терапия вызовет у новорожденных? Пока ясно одно - она убивает естественный иммунитет человека. Пример:
Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник, 11 января, из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы. Сассоли, как правоверный адепт новой нормальности, был трижды привит. Смерть наступила в связи с банальной легионеллой — то есть, не вирусной, а бактериальной инфекцией. По сути, иммунитет не справился. Не вытянул. Связано ли это с вакцинированием? Кто его знает.
тов
В канаде зафиксирован взрывной рост мертворожденных у вакцинированных матерей.

Не верь мурашкам - верь своим глазам.
atf
О как, стало быть теперь нет необходимости колоться, можно выпить 50 грамм жижи и вот он стадный иммунитет).
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