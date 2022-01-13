Мурашко: Матери передают антитела против COVID-19 детям при грудном вскармливании

Вакцинация от коронавируса защищает не только матерей, но и их новорожденных детей. Об этом 13 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме.
Глава ведомства заявил, что женщины при грудном вскармливании передают младенцам антитела. Это дает детям защиту от коронавируса, включая его новый штамм «омикрон», уточнил Мурашко.
Также он отметил, что заболеваемость коронавирусом в России за последние два месяца снизилась. В частности, по его словам, число ковидных пациентов за последние недели сократилось на
Ранее Мурашко заявил, что предположения о менее тяжелом течении болезни при заражении штаммом коронавируса «омикрон» не соответствуют действительности.