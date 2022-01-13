Мурашко: Матери передают антитела против COVID-19 детям при грудном вскармливании

Вакцинация от коронавируса защищает не только матерей, но и их новорожденных детей. Об этом 13 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме.



Глава ведомства заявил, что женщины при грудном вскармливании передают младенцам антитела. Это дает детям защиту от коронавируса, включая его новый штамм «омикрон», уточнил Мурашко.

