Первый клип на YouTube набрал более 10 млрд просмотров

Клип Baby Shark Dance («Танец акуленка») побил рекорд на YouTube, набрав 10 миллиардов просмотров. Об этом 13 января сообщили в Twitter-аккаунте бренда Pinkfong компании SmartStudy, который и создал ролик.



Вторым по просматриваемости стал, как и в прошлом году, набравший 7,7 миллиарда просмотров клип на песню Despacito Луиса Фонси.