Первый клип на YouTube набрал более 10 млрд просмотров

Клип Baby Shark Dance («Танец акуленка») побил рекорд на YouTube, набрав 10 миллиардов просмотров. Об этом 13 января сообщили в Twitter-аккаунте бренда Pinkfong компании SmartStudy, который и создал ролик.
Вторым по просматриваемости стал, как и в прошлом году, набравший 7,7 миллиарда просмотров клип на песню Despacito Луиса Фонси.
Автор: youtube.com/Pinkfong Baby Shark — Kids' Songs & Stories
Baby Shark Dance второй год подряд становится лидером YouTube. На видео дети поют про семью акул, которая охотится на рыбок. Песня стала мировым хитом, когда ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а в 2016 году для нее сняли видео с танцевальными движениями.