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Первый клип на YouTube набрал более 10 млрд просмотров

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Клип Baby Shark Dance («Танец акуленка») побил рекорд на YouTube, набрав 10 миллиардов просмотров. Об этом 13 января сообщили в Twitter-аккаунте бренда Pinkfong компании SmartStudy, который и создал ролик.

Вторым по просматриваемости стал, как и в прошлом году, набравший 7,7 миллиарда просмотров клип на песню Despacito Луиса Фонси.

Автор: youtube.com/Pinkfong Baby Shark — Kids' Songs &amp; Stories

Baby Shark Dance второй год подряд становится лидером YouTube. На видео дети поют про семью акул, которая охотится на рыбок. Песня стала мировым хитом, когда ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а в 2016 году для нее сняли видео с танцевальными движениями.

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Комментарии (4)

copov
Неудачно накрутили, на в 2 раза больше всего населения Земли.
Brit
Посмотрел кто в топе российского Ютуба. Узбеки. Сплошные узбеки.
Оптимисты учат английский, пессимисты-китайский. А реалисты-узбекский.
Maxk
Как свалить с этого глобуса?
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