Продажи легковых и легких коммерческих машин в России в декабре рухнули на 20%

Как сообщает 13 января ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за минувший год в России было продано 1,67 миллиона новых легковушек и LCV. Это на 4,3% больше аналогичного показателя 2020 года. При этом в декабре минувшего года рынок, наоборот, сильно просел: продажи упали на 19,9% — до 133,5 тысячи.
В АЕБ отмечают, что результат года практически совпал с первоначальным прогнозом ассоциации. Аналитики рассчитывали, что в 2021 году в России будет продано 1,72 миллиона машин. На 2022 год специалисты прогнозируют небольшой рост продаж на 3,3% — до 1,72 миллиона автомобилей.
Продажи электрических автомобилей в 2021 году же выросли в 2,6 раза. Хотя в количественном выражении это всего 1 тысяча машин. В АЕБ отмечают, что этому в первую очередь поспособствовала нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, благодаря чему рынок показал стремительный рост в первые три квартала года. Отмена нулевой пошлины замедлит развитие инфраструктуры и спроса на этот вид транспорта, подчеркивают в ассоциации.
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что продажи новых машин в России в 2021 году выросли на 6%. Производство автомобилей в стране, по его словам, показало рост на 10%, а конкретно легковых машин — на 8%.