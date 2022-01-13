Продажи легковых и легких коммерческих машин в России в декабре рухнули на 20%

Как сообщает 13 января ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за минувший год в России было продано 1,67 миллиона новых легковушек и LCV. Это на 4,3% больше аналогичного показателя 2020 года. При этом в декабре минувшего года рынок, наоборот, сильно просел: продажи упали на 19,9% — до 133,5 тысячи.



В АЕБ отмечают, что результат года практически совпал с первоначальным прогнозом ассоциации. Аналитики рассчитывали, что в 2021 году в России будет продано 1,72 миллиона машин. На 2022 год специалисты прогнозируют небольшой рост продаж на 3,3% — до 1,72 миллиона автомобилей.