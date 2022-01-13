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Продажи легковых и легких коммерческих машин в России в декабре рухнули на 20%

По итогам 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России превысили прошлогодние на 4 с небольшим процента. Однако в декабре рынок упал по сравнению с тем же месяцем 2020 года почти на 20 процентов.

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Как сообщает 13 января ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за минувший год в России было продано 1,67 миллиона новых легковушек и LCV. Это на 4,3% больше аналогичного показателя 2020 года. При этом в декабре минувшего года рынок, наоборот, сильно просел: продажи упали на 19,9% — до 133,5 тысячи.

В АЕБ отмечают, что результат года практически совпал с первоначальным прогнозом ассоциации. Аналитики рассчитывали, что в 2021 году в России будет продано 1,72 миллиона машин. На 2022 год специалисты прогнозируют небольшой рост продаж на 3,3% — до 1,72 миллиона автомобилей.

Продажи электрических автомобилей в 2021 году же выросли в 2,6 раза. Хотя в количественном выражении это всего 1 тысяча машин. В АЕБ отмечают, что этому в первую очередь поспособствовала нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, благодаря чему рынок показал стремительный рост в первые три квартала года. Отмена нулевой пошлины замедлит развитие инфраструктуры и спроса на этот вид транспорта, подчеркивают в ассоциации.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что продажи новых машин в России в 2021 году выросли на 6%. Производство автомобилей в стране, по его словам, показало рост на 10%, а конкретно легковых машин — на 8%.

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Комментарии (7)

263836471
Может быть, теперь у дилеров и "допы" подешевеют???
kiros
Странно продажи рухнули, а у дилеров нет машин, нужно ждать даже китайцев.
Гриб
Судя по тому как поднялся мой знакомый гаражный мастер, купивший себе недавно подъемник и арендовавший под него еще один бокс в гаражном кооперативе, предполагаю что все больше владельцев стали правильно обслуживать свои бу машины, а не менять их откатав три года на новые. И дело не только в постепенном обнищании населения за ковидные годы, не в пошлинах или акцизах и хрен знает чего еще, а в том, что дилеры вконец охренели и попутали берега.Так что народ стал менять машины существенно реже, вот и вся правда
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