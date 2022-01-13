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Проценко: России не избежать всплеска заболеваемости «омикроном», как во всем мире

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Главврач больницы в Коммунарке прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в России.

«Мы видим степень распространения [«омикрона»] в США, в Европе. Совершенно понятно, что все процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит», — цитирует 13 января заявление Дениса Проценко RT.

По его словам, российская система здравоохранения начала готовиться к приходу нового штамма еще до Нового года. Он отметил, что при «омикроне» граждане болеют менее тяжело, чем при «дельте».

При этом Проценко призвал не расслабляться, так как новая вариация COVID-19 распространяется гораздо быстрее.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Проценко: России не избежать всплеска заболеваемости «омикроном», как во всем мире

в ногу, ать-два, равнение на ВОЗ!
ProstoZloy
Конечно, будет "как во всем мире", если границы нараспашку. Вот в столовку или бассейн через дорогу - ни-ни!
265056402
Если нельзя избежать, надо противолежать)
Мне кажется, организаторы праздника заплатили в наш бюджет фиктивными деньгами. Правительство и врачишки предвкушают новые машинки и домишки, и отдых в запретных странах - а в остальном наверное грядёт евро по 100, и доски по 100к за куб, и поло по 1,8 млн, что проще будет ничего не покупать, чем покупать
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