Проценко: России не избежать всплеска заболеваемости «омикроном», как во всем мире

Главврач больницы в Коммунарке прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в России.

«Мы видим степень распространения [«омикрона»] в США, в Европе. Совершенно понятно, что все процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит», — цитирует 13 января заявление Дениса Проценко RT.

По его словам, российская система здравоохранения начала готовиться к приходу нового штамма еще до Нового года. Он отметил, что при «омикроне» граждане болеют менее тяжело, чем при «дельте».