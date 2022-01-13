В Кремле рассказали о введении QR-кодов для подростков

Российские власти не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность введения системы кодов для подростков, чтобы простимулировать темпы вакцинации на фоне большого количества болеющих детей во всем мире.

Россия находится в ожидании нового всплеска заболеваемости. В Москве расконсервируют временный госпиталь для коронавирусных пациентов.