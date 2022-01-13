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В Кремле рассказали о введении QR-кодов для подростков

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Российские власти не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность введения системы кодов для подростков, чтобы простимулировать темпы вакцинации на фоне большого количества болеющих детей во всем мире.

Россия находится в ожидании нового всплеска заболеваемости. В Москве расконсервируют временный госпиталь для коронавирусных пациентов.

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Комментарии (1)

тов
Ну вот, а вы гадали как "добровольные" инъекции сделают насильственными.

Код в школу, код на урок, код на обед, код на кружок, код на секцию.

Сделаем "добровольное" насильно!
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