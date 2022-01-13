Москва из-за «омикрона» расконсервирует временный коронавирусный госпиталь

Власти столицы расконсервируют временный инфекционный госпиталь. Москва готовится к новому всплеску заболеваемости.

«Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были продезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада», — цитирует 13 января заявление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко РБК.

По его словам, во временном госпитале для больных коронавирусом сейчас проверяется аппаратура и идет подготовка к увеличению сотрудников колл-центра.