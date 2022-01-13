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Москва из-за «омикрона» расконсервирует временный коронавирусный госпиталь

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Власти столицы расконсервируют временный инфекционный госпиталь. Москва готовится к новому всплеску заболеваемости.

«Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были продезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада», — цитирует 13 января заявление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко РБК.

По его словам, во временном госпитале для больных коронавирусом сейчас проверяется аппаратура и идет подготовка к увеличению сотрудников колл-центра.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин предсказал «значительный рост» заболевших новым штаммом «омикрон». Москва за последнее сутки занимает первое место по заболеваемости COVID-19 в стране с 5 490 случаев.

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Комментарии (4)

chip1
Ахтунг! Гражданам срочно закупиться арбидолом и вколоться спутником, на нас движется чудо-юдо британско-африканское, омикрон!
тов
Расконсервируют госпиталь-музей времен великой отчечественной войны - с двуручной пилой для ампутации конечностей и медицинской собакой с сумкой бинтов на боку.

Всех раненых омикроном будут мазать мазью вишневского и зашивать ноздри, чтобы не текли сопли.

Что еще они могут придумать чтобы заставить тебя согласиться на инъекцию?
SlawaPiter
Что то Собякин похоже решил замутить.., не зря нагнетается обстановка.
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