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Собянин предсказал «значительный рост заболеваемости» новым штаммом «омикрон»

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Мэр столицы рассказал о росте числа заболевших штаммом коронавируса «омикрон» в Москве.

«В Москве, к сожалению, мы видим значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон». И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает. <...> В течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — заявил 11 января Сергей Собянин в эфире «России 24».

По его словам, в столице будут мобилизованы система здравоохранения и дополнительный коечный фонд. Градоначальник заявил о готовности к любому развитию событий.

Собянин заметил, что в других странах уже наблюдается «взрывной рост» заболевших новой вариацией COVID-19.

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Комментарии (15)

267011328
собянин ты всё таки вирусолог а хармс про таких устами рабочего говорил что ту г...
Leo.S
Шаманы и экстрасенсы отдыхают рядом с этими провидцами, неужели кто то еще верит в их бред?
266033940
Собакин, москвичи тебе уже давно не верят, не мешай людям жить. Хреновый из тебя предсказатель, лучше занимайся бордюрами и плиткой у тебя это получается, лучше всего. ))))
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