Собянин предсказал «значительный рост заболеваемости» новым штаммом «омикрон»

Мэр столицы рассказал о росте числа заболевших штаммом коронавируса «омикрон» в Москве.



«В Москве, к сожалению, мы видим значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон». И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает. <...> В течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — заявил 11 января Сергей Собянин в эфире «России 24».



По его словам, в столице будут мобилизованы система здравоохранения и дополнительный коечный фонд. Градоначальник заявил о готовности к любому развитию событий.

