Адель выпустила новый клип, снятый оператором «Стиляг» Романом Васьяновым

У британской певицы Адели вышел новый клип, число просмотров которого за ночь после премьеры превысило 8 миллионов. Видео снято на песню Oh My God, название которой несколько обыгрывается в визуальном ряде: певица появляется в пелерине, напоминающей монашескую, а в финале смачно кусает большое яблоко.



Яблоки в принципе обильно разбросаны по съемочной площадке, где среди старых стульев двигаются танцовщицы. Сам клип — черно-белый, со стильно выстроенным видеорядом.

