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Адель выпустила новый клип, снятый оператором «Стиляг» Романом Васьяновым

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У британской певицы Адели вышел новый клип, число просмотров которого за ночь после премьеры превысило 8 миллионов. Видео снято на песню Oh My God, название которой несколько обыгрывается в визуальном ряде: певица появляется в пелерине, напоминающей монашескую, а в финале смачно кусает большое яблоко.

Яблоки в принципе обильно разбросаны по съемочной площадке, где среди старых стульев двигаются танцовщицы. Сам клип — черно-белый, со стильно выстроенным видеорядом.

Автор: Adele/YouTube

Примечательно, что за картинку «отвечал» российский оператор Роман Васьянов, режиссер и сценарист фильма «Общага» (2021), оператор фильмов «Тиски», «Стиляги» и «Одесса», а также американских фильмов «Патруль», «Ярость», «Отряд самоубийц» и «Яркость» Дэвида Эйера.

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