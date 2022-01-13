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Подозреваемого в убийстве матери на проспекте Науки задержали на выходе из больницы

Врачи поставили на ноги жителя Калининского района Петербурга, которого в канун Нового года нашли истекающим кровью рядом с мёртвой матерью. Теперь за него взялись следователи.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне из Елизаветинской больницы выписали 45-летнего пациента, которого 30 декабря доставили из квартиры на улице Руднева с резаными ранами шеи. Оттуда же в морг увезли его мать. На теле женщины зафиксировали множественные гематомы на лице, судя по следам на шее, её душили.

Следственный комитет уже на следующий день возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемый встретил праздники в больнице и сменил палату на изолятор временного содержания. Пока его задержали на двое суток.

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Комментарии (6)

маняш го
Мне только непонятно из заголовка - что значит на выходе из больницы? Везде в сми написано, что вчерашний сын-убийца покинул больницу Кащенко еще в середине лета.
маняш го
Так вроде пенсионерку на Руднева убили еще 30 декабря, и было ей 70 лет, и ее задушили. А нынешней пенсионерке 84 года, и ее зарезали, и, как я понимаю, произошло это вчера.
Короче, фонтанка всех пенсионерок в одну кучу смешала.
Antuan Rokanten
Непонятно, в оглавлении написано, что свою мать он убил на пр. Науки. А в тексте фигурирует ул. Руднева. Как так?
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