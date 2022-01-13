Подозреваемого в убийстве матери на проспекте Науки задержали на выходе из больницы

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне из Елизаветинской больницы выписали 45-летнего пациента, которого 30 декабря доставили из квартиры на улице Руднева с резаными ранами шеи. Оттуда же в морг увезли его мать. На теле женщины зафиксировали множественные гематомы на лице, судя по следам на шее, её душили.



Следственный комитет уже на следующий день возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемый встретил праздники в больнице и сменил палату на изолятор временного содержания. Пока его задержали на двое суток.

