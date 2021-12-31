В Калининском районе нашли мёртвую женщину и её истекающего кровью сына. Полицию привлекли странные звуки

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение от жительницы дома на Руднева. Она рассказала, что ее 70-летняя знакомая не вышла на работу, на звонки не отвечает и дверь в квартиру не открывает. На место приехали участковый и пожарные. Было принято решение вскрыть дверь, так как за ней раздавались странные звуки.



В квартире на кровати был обнаружен труп пенсионерки со следами удушения и гематомами. В ванной комнате без сознания с резаными ранами шеи найден ее 45-летний сын. Его успели госпитализировать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», мужчина в 2019 году осуждался за угрозу убийством, но получил в качестве наказания лишь 80 часов исправительных работ.