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В Калининском районе нашли мёртвую женщину и её истекающего кровью сына. Полицию привлекли странные звуки

Петербургский СК готовится возбудить уголовное дело по статье об убийстве после того, как в одной из квартир Калининского района было найдено тело женщины. Она была не одна, в ванной комнате без сознания лежал истекающий кровью сын.

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Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение от жительницы дома на Руднева. Она рассказала, что ее 70-летняя знакомая не вышла на работу, на звонки не отвечает и дверь в квартиру не открывает. На место приехали участковый и пожарные. Было принято решение вскрыть дверь, так как за ней раздавались странные звуки.

В квартире на кровати был обнаружен труп пенсионерки со следами удушения и гематомами. В ванной комнате без сознания с резаными ранами шеи найден ее 45-летний сын. Его успели госпитализировать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», мужчина в 2019 году осуждался за угрозу убийством, но получил в качестве наказания лишь 80 часов исправительных работ.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Вот! Если бы не работала в 70 лет, то и не хватились бы.
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