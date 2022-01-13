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В Сестрорецке нашли подозреваемого в налете на диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком

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В Сестрорецке задержали предполагаемого налетчика, пожаловавшего в диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком. Им оказался 29-летний гражданин Украины.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, задержанный не работает, живет в Сестрорецке на улице Володарского и имеет за плечами судимость. В 2018 году за пьяное вождение мужчину приговорили к ста часам обязательных работ, а также запретили на два года водить машину. В 2019 году он снова попался — в этот раз на мелком хищении, и снова получил сто часов.

«Фонтанка» рассказывала о нападении, которое совершил некто в балаклаве на диспетчерский пункт такси в Сестрорецке 8 января. Диспетчер-стажер рассказала, что посетитель угрожал ей газовым баллончиком и требовал отдать деньги. Пришлось вручить ему два конверта, где было чуть больше 23 тысяч рублей.

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Комментарии (4)

А13579
Сколько часов он получит за это? И как скоро пойдёт на следующее дело?
Эд Хэммет
А не первый почин ли это дело в преддверии ожидающихся провокаций в российских городах, подготовленных и осуществлённых украинскими националистами? Нас же информационно к этому готовят. Хотя, конечно, мелковато дельце. Сумма похищенного как то не поражает воображение.
SlawaPiter
Многие почему то считали что за маской скрывался Обама...
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