В Сестрорецке нашли подозреваемого в налете на диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком

В Сестрорецке задержали предполагаемого налетчика, пожаловавшего в диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком. Им оказался 29-летний гражданин Украины.
Как стало известно «Фонтанке» 13 января, задержанный не работает, живет в Сестрорецке на улице Володарского и имеет за плечами судимость. В 2018 году за пьяное вождение мужчину приговорили к ста часам обязательных работ, а также запретили на два года водить машину. В 2019 году он снова попался — в этот раз на мелком хищении, и снова получил сто часов.
«Фонтанка» рассказывала о нападении, которое совершил некто в балаклаве на диспетчерский пункт такси в Сестрорецке 8 января. Диспетчер-стажер рассказала, что посетитель угрожал ей газовым баллончиком и требовал отдать деньги. Пришлось вручить ему два конверта, где было чуть больше 23 тысяч рублей.