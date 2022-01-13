В Сестрорецке нашли подозреваемого в налете на диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком

В Сестрорецке задержали предполагаемого налетчика, пожаловавшего в диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком. Им оказался 29-летний гражданин Украины.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, задержанный не работает, живет в Сестрорецке на улице Володарского и имеет за плечами судимость. В 2018 году за пьяное вождение мужчину приговорили к ста часам обязательных работ, а также запретили на два года водить машину. В 2019 году он снова попался — в этот раз на мелком хищении, и снова получил сто часов.

