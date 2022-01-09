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В Сестрорецке ищут мужчину, который совершил налет на диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком

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Налетчик в балаклаве и баллончиком забрал выручку такси в Курортном районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» 9 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о разбойном нападении на диспетчерский пункт такси, который располагается на территории «Сестрорецкого инструментального завода» на улице Воскова поступило в полицию накануне около пяти утра.

56-летняя женщина, диспетчер-стажер сообщила прибывшему наряду полиции, что около половины пятого утра в пункт пришел мужчина в шапке-балаклаве, который угрожал ей газовым баллончиком и требовал отдать ему деньги.

Сотрудница диспетчерского пункта такси отдала ему два конверта, в которых было чуть более 23 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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Комментарии (1)

Riptide
"Хлопков газа" не было? Тогда всё ОК.
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