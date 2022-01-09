В Сестрорецке ищут мужчину, который совершил налет на диспетчерский пункт такси с газовым баллончиком

Налетчик в балаклаве и баллончиком забрал выручку такси в Курортном районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» 9 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о разбойном нападении на диспетчерский пункт такси, который располагается на территории «Сестрорецкого инструментального завода» на улице Воскова поступило в полицию накануне около пяти утра.

56-летняя женщина, диспетчер-стажер сообщила прибывшему наряду полиции, что около половины пятого утра в пункт пришел мужчина в шапке-балаклаве, который угрожал ей газовым баллончиком и требовал отдать ему деньги.