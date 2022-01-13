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«А ну-ка убери свой чемоданчик». Северо-Западная электронная таможня не пустила в РФ партию фальшивых брендовых баулов

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Фото: sztu
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Чемоданные «Порше» не прошли таможню. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 13 января, груз кожгалантерейных товаров поступил на склад временного хранения ООО «Транзит-Гродеково» Приморского края. Одновременно с этим на Северо-Западный таможенный пост СЗЭТ была подана декларация на товары для помещения под таможенную процедуру — 64 дорожных чемодана китайского производителя.

Фото: sztu
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Когда сотрудники начали осматривать баулы, то нашли на них металлическую эмблему в виде щита желтого цвета с полосами красного и черного цветов, которые сильно совпадали с товарным знаком PORSCHE.

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Представитель компании сообщил на запрос СЗЭТ, что чемоданы контрафактные, а ущерб правообладателю причинен на 2,2 млн рублей. Пока в отношении компании-производителя баулов составлен административный протокол о «незаконном использовании чужого товарного знака». Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: sztu
Фото: sztu

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Если ты – участник ВЭД, в разговоре «тет-а-тет»
Я открою тебе маленькие тайны
Например, везя Китай, ты срывать не забывай
С упаковки маркировку made in China
А порой – наоборот, «не Китай» лишится льгот
И ты ту же повторяешь продцедуру
Но случается прокол, и составлен протокол
И стервятники дербанят твою фуру©
alexpv
Блин, да что так глупо то, штампуйте шильдики в России и прилепляйте к чемоданам. Кроме наклейки китайский и "фирменный" ничем не отличаются и делаются скорее всего на одном и том же заводе в Китае.
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