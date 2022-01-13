«А ну-ка убери свой чемоданчик». Северо-Западная электронная таможня не пустила в РФ партию фальшивых брендовых баулов

Чемоданные «Порше» не прошли таможню. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 13 января, груз кожгалантерейных товаров поступил на склад временного хранения ООО «Транзит-Гродеково» Приморского края. Одновременно с этим на Северо-Западный таможенный пост СЗЭТ была подана декларация на товары для помещения под таможенную процедуру — 64 дорожных чемодана китайского производителя.
Когда сотрудники начали осматривать баулы, то нашли на них металлическую эмблему в виде щита желтого цвета с полосами красного и черного цветов, которые сильно совпадали с товарным знаком PORSCHE.
Представитель компании сообщил на запрос СЗЭТ, что чемоданы контрафактные, а ущерб правообладателю причинен на 2,2 млн рублей. Пока в отношении компании-производителя баулов составлен административный протокол о «незаконном использовании чужого товарного знака». Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.