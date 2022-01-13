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В Петербурге задержали жителя Рыбацкого, запустившего в балкон в новогоднюю ночь ракету

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Полторы недели полиция Невского района искала того, кто в новогоднюю ночь запустил ракету в балкон дома на Рыбацком проспекте. Он всё это время был рядом.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, ускорения поискам виновного в разрушении конструкции, а также повреждении двух автомобилей, припаркованных у дома, придало возбуждение уголовного дела. СК квалифицировал произошедшее как «умышленное уничтожение имущества». Сумма ущерба составила четверть миллиона.

Подозреваемого сотрудники уголовного розыска нашли в той же парадной дома 19, корпус 1, по Рыбацкому проспекту. Им оказался 60-летний бывший сотрудник банка.

По версии следствия, именно он 1 января около трех ночи запустил звуковую ракету бедствия (ЗРБ-40), которая разнесла в щепки облицовку балкона на седьмом этаже дома. «Фейерверк» попал на видео.

После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (7)

bluxer
На месте пораженного ракетой земля-воздух балкона мог быть и ваш балкон.
NAFTALIN 2000-2036
не на пустом месте мужуков отправляли на пенсию с 60 лет максимум...
инкогнитто
Облицовка согласована или самострой?
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