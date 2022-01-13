В Петербурге задержали жителя Рыбацкого, запустившего в балкон в новогоднюю ночь ракету

Полторы недели полиция Невского района искала того, кто в новогоднюю ночь запустил ракету в балкон дома на Рыбацком проспекте. Он всё это время был рядом.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, ускорения поискам виновного в разрушении конструкции, а также повреждении двух автомобилей, припаркованных у дома, придало возбуждение уголовного дела. СК квалифицировал произошедшее как «умышленное уничтожение имущества». Сумма ущерба составила четверть миллиона.



Подозреваемого сотрудники уголовного розыска нашли в той же парадной дома 19, корпус 1, по Рыбацкому проспекту. Им оказался 60-летний бывший сотрудник банка.

