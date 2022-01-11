Новогодний «фейерверк» в Рыбацком попал в балкон, две машины и уголовное дело. Автор может сесть на год

Как сообщает городской Следком 11 января, небрежное обращение с пиротехникой на Рыбацком проспекте в новогоднюю ночь легло в основу уголовного дела. Случившееся квалифицировали как повреждение имущества по неосторожности. От звуковой ракеты бедствия (ЗРБ-40) досталось двум автомобилям и балкону на седьмом этаже дома 19, с которого рухнула часть бетонной панели. Заряд попал на видео .

Годом лишения свободы может обернуться для жителя Петербурга неосторожный запуск сигнальной ракеты, ознаменовавший начало нового года в Невском районе города.

Вилка санкций по статье 168 УК предусматривает варианты. Преступника могут наказать штрафом до 120 тысяч рублей, определить на работы на благо государства. Верхняя планка — год лишения свободы.



Стрелка с нетвёрдой рукой не нашли. В СК уточнили, что он причинил ущерб минимум на 250 тысяч рублей. По счастью обошлось без пострадавших. По данным «Фонтанки», женщина, балкон которой разнесла ракета, праздновала Новый год вне дома.

