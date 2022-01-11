Новогодний «фейерверк» в Рыбацком попал в балкон, две машины и уголовное дело. Автор может сесть на год

Годом лишения свободы может обернуться для жителя Петербурга неосторожный запуск сигнальной ракеты, ознаменовавший начало нового года в Невском районе города.
Как сообщает городской Следком 11 января, небрежное обращение с пиротехникой на Рыбацком проспекте в новогоднюю ночь легло в основу уголовного дела. Случившееся квалифицировали как повреждение имущества по неосторожности. От звуковой ракеты бедствия (ЗРБ-40) досталось двум автомобилям и балкону на седьмом этаже дома 19, с которого рухнула часть бетонной панели. Заряд попал на видео.
Вилка санкций по статье 168 УК предусматривает варианты. Преступника могут наказать штрафом до 120 тысяч рублей, определить на работы на благо государства. Верхняя планка — год лишения свободы.
Стрелка с нетвёрдой рукой не нашли. В СК уточнили, что он причинил ущерб минимум на 250 тысяч рублей. По счастью обошлось без пострадавших. По данным «Фонтанки», женщина, балкон которой разнесла ракета, праздновала Новый год вне дома.