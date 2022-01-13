«Москву не запугать». Посол России в США прокомментировал «калечащие» санкции против Путина

Антонов 13 января также упомянул, что пострадать может международная безопасность и «стратегия угроз» со стороны США пользы не принесет. По мнению дипломата, призывы ввести новые санкции демонстрируют неспособность Америки отстаивать свою позицию на переговорах. В целом он, как передает ТАСС, назвал предложенные демократами санкции провокационными и бесперспективными. «Москву ими не запугать», — добавил Антонов.

Бесперспективными и одновременно калечащими назвал российский посол в США Анатолий Антонов потенциальные санкции, ввести которые против России предлагают американские сенаторы-демократы.

Ранее сенат США опубликовал проект нового пакета санкций против России, который может быть принят в случае российского вторжения на Украину или вмешательства в суверенные дела страны. Вывод о том, что эскалация имеет место, должен сделать президент Америки.

В санкционном списке президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а всего 12 должностей. Также там все крупные российские банки и фонды, в том числе РФПИ, с помощью которого продается «Спутник V».