"Космонавт Петр Дубров вернется на Землю спустя почти год полета"

Посадку спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» на Землю запланировали на 30 марта. На нем на Землю вернутся два российских и один американский космонавт, заявили в пресс-службе Роскосмоса.



«Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:27 по московскому времени», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации 12 января.

Петр Дубров и Марк Ванде Хай оказались на МКС 9 апреля 2021 года, они прилетели на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. Осенью на этом космическом аппарате вернулись актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали на станции художественный фильм.