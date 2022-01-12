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Космонавт Петр Дубров вернется на Землю спустя почти год полета

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Посадку спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» на Землю запланировали на 30 марта. На нем на Землю вернутся два российских и один американский космонавт, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

«Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:27 по московскому времени», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации 12 января.

Петр Дубров и Марк Ванде Хай оказались на МКС 9 апреля 2021 года, они прилетели на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. Осенью на этом космическом аппарате вернулись актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали на станции художественный фильм.

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Комментарии (3)

Xodok1
"Космонавт Петр Дубров вернется на Землю спустя почти год полета"

Каким онлайн переводчиком Фонтанка пользуется?
VKuser4069393
Герой и сверхчеловек. Еще один. Не первый, не последний, но один из лучших.
Денеб
Я бы на его месте не возвращался... Хреново тут.....
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