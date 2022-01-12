Вероника Скворцова заявила, что «омикрон» обнаружили у 76% заболевших в выборке ФМБА

Доля «омикрон»-штамма составляет 76% среди всех заболевших в выборке Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Об этом 12 января сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Веронику Скворцову.
«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «омикрона» перед другими линиями, прежде всего «дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «омикрона»», — 12 января заявила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее РИА Новости писало, что ФМБА планирует изготавливать миллион тестов в неделю для выявления новой разновидности COVID-19, при необходимости мощности производства увеличат.
Накануне, 11 января, в России зарегистрировали тест-систему, которая способна обнаружить новый штамм коронавируса. Набор реагентов позволяет за полтора часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты «омикрон» и «дельта».