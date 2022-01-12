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Вероника Скворцова заявила, что «омикрон» обнаружили у 76% заболевших в выборке ФМБА

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Доля «омикрон»-штамма составляет 76% среди всех заболевших в выборке Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Об этом 12 января сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Веронику Скворцову.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «омикрона» перед другими линиями, прежде всего «дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «омикрона»», — 12 января заявила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее РИА Новости писало, что ФМБА планирует изготавливать миллион тестов в неделю для выявления новой разновидности COVID-19, при необходимости мощности производства увеличат.

Накануне, 11 января, в России зарегистрировали тест-систему, которая способна обнаружить новый штамм коронавируса. Набор реагентов позволяет за полтора часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты «омикрон» и «дельта».

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Комментарии (15)

260965961
Сказочница(
Zizipop
Никак не пойму если Омикрон более заразный, но переносят его намного легкче чего волноваться? Надо наоборот перезаражать всех новым типом вируса, что бы старых версий не осталось.
alexpv
Бабло можно по-разному стричь, кто-то на производстве масок, кто-то жижу варит, кто-то тест системы на наличие простуды втюхивает, кто-то...
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