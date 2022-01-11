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В России зарегистрировали тест-систему ФМБА для выявления «омикрон»-штамма

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В России зарегистрировали тест-систему, которая способна выявить «омикрон»-штамм коронавируса. Разработка принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

«Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства от 11 января.

Набор реагентов позволяет за полтора часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты «омикрон» и «дельта», уточнили в ФМБА.

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Комментарии (1)

Grend
Ну выявили, и что дальше, какое то специальное лечение? Это новая болезнь?
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