В Эрмитаже рассказали, когда перекрасят фасад Зимнего дворца

Государственный Эрмитаж назвал дату следующей реставрации фасадов: она предстоит в 2023 году. Информация об этом была опубликована 11 января на сайте музея.



«Она не предполагает изменение цветового решения, но, как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, «пастельный» — в соответствии с петербургскими традициями», — уточняют в учреждении.



Ранее в декабре 2021 года в ходе ежегодной пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский, отвечая на вопрос о том, не планируется ли перекрашивать главное здание на Дворцовой площади, рассказал, что зеленый цвет, выбранный в качестве основной окраски фасадов после Великой Отечественной войны, — был удачным решением, не нуждающимся в пересмотре. Это мнение подтвердили итоги опроса, который провел Эрмитаж среди посетителей.

