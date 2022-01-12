В Эрмитаже рассказали, когда перекрасят фасад Зимнего дворца

Государственный Эрмитаж назвал дату следующей реставрации фасадов: она предстоит в 2023 году. Информация об этом была опубликована 11 января на сайте музея.
«Она не предполагает изменение цветового решения, но, как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, «пастельный» — в соответствии с петербургскими традициями», — уточняют в учреждении.
Ранее в декабре 2021 года в ходе ежегодной пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский, отвечая на вопрос о том, не планируется ли перекрашивать главное здание на Дворцовой площади, рассказал, что зеленый цвет, выбранный в качестве основной окраски фасадов после Великой Отечественной войны, — был удачным решением, не нуждающимся в пересмотре. Это мнение подтвердили итоги опроса, который провел Эрмитаж среди посетителей.
В то же время руководство музея признало, что оттенок будет постепенно меняться в сторону более пастельных тонов.
Интересно, что и сейчас музей можно увидеть в разных цветах: так, фасады двора окрашены в более пастельный тон, чем фасады со стороны площади. Некоторые другие внутренние дворы имеют желтую окраску. Дворы Восточного крыла Главного штаба окрашены в жемчужно-серый: таким был весь фасад здания Главного штаба в тот период, когда сам Зимний был желто-охристым. А одна из скульптур на крыше сейчас — белая, как это было до Николая II, к слову, при этом царе весь ансамбль площади имел мрачный кирпично-терракотовый цвет и был монохромным (сейчас — трехцветный). Кирпичная гамма временно была возвращена музею на время проведения одного из световых шоу несколько лет назад.