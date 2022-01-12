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Здания судов в России начнут строить без клеток с металлическими прутьями. Их заменят помещения из стекла

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Минстрой РФ внес изменения в правила проектирования зданий федеральных судов. Впредь подсудимые в залах заседаний будут находиться в помещениях из стекла, а не в защитных кабинах из металлических прутьев, используемых в стране с 1992 года.

«Учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии коронавирусной инфекции, в новой редакции СП 152 в залах судебных заседаний предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС», — гласит сообщение от 12 января на сайте ведомства.

В документе уточнили правила размещения автостоянок, хозяйственной зоны и инженерных сооружений. Особое внимание уделили безопасности зданий федеральных судов — требованиям к организации досмотровой зоны и контрольно-пропускного пункта. Теперь при проектировании необходимо дополнительно предусматривать встроенные помещения, комнаты для запасных присяжных заседателей и блок помещений режимно-секретного подразделения.

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Комментарии (3)

Мillemelle
пандемийной ситуации? А то что привозили в суд подсудимых с различными заболеваниями, в том числе туберкулёзом разных форм? на аресты привозили с букетом болячек? это было нормой. А тут пандемия...
Sonata
Эти помещения будут защищать "судей"?
Kot Piter
"блок помещений режимно-секретного подразделения" -
Они будут передавать "судье" подготовленный приговор? 🤫
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