Здания судов в России начнут строить без клеток с металлическими прутьями. Их заменят помещения из стекла

Минстрой РФ внес изменения в правила проектирования зданий федеральных судов. Впредь подсудимые в залах заседаний будут находиться в помещениях из стекла, а не в защитных кабинах из металлических прутьев, используемых в стране с 1992 года.



«Учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии коронавирусной инфекции, в новой редакции СП 152 в залах судебных заседаний предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС», — гласит сообщение от 12 января на сайте ведомства.

